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"Динамо" закрыло год непростой победой в дерби Киева

Киев, Понедельник 11 декабря 2023 16:59
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"Динамо" закрыло год непростой победой в дерби Киева Фото: Для "Динамо" дерби сложилось непросто (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" обыграло столичную "Оболонь" на финише 17-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Динамо" – "Оболонь" – 2:0

Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (пенальти)

Удаления: Вовкун, 13 (О, прямая красная карточка), Мороз, 84 (О, вторая желтая карточка)

Команда Александра Шовковского взяла мяч под контроль с первых минут. Сначала показалось, что "пивовары" нашли противодействие выпадам "Динамо". Однако, на 13-й минуте произошла катастрофа в обороне "Оболони" – Вовкун упустил рывок Ваната и вынужден был фолить на красную карточку.

В большинстве "бело-синие" начали регулярно создавать опасные моменты. Вот Бражко после розыгрыша штрафного пробил выше перекладины. Дальше Ванат головой после навеса Буяльского не попал в дальний угол. А еще одна атака с участием этого же дуэта завершилась сэйвом Кичака ногами.

На старте второй половины напомнили о себе Волошин и Шапаренко. Первый проверил бдительность голкипера дальним ударом – вратарь перевел мяч над перекладиной. В свою очередь второй после подачи Бражко с правого фланга головой пробил точь-в-точь в Кичака.

В конце концов сыграл джокер Шовковского. На 62-й минуте Бенито появился на поле, заменив Волошина, а уже через пять минут оказался в объятиях партнеров. Нигериец подхватил мяч на линии штрафной после отскока и пробил в "домик" киперу.

"Динамо" продолжило атаковать и после забитого мяча. В конце концов, номинальные хозяева удвоили преимущество под занавес встречи. Буяльский заработал одиннадцатиметровый, а Ванат с отметки уверенно переиграл Кичака – 2:0 в итоге.

Благодаря победе "Динамо" будет зимовать на 5-й строчке УПЛ. Киевляне набрали 28 очков и имеют три поединка в запасе по сравнению с "Кривбассом", "Днепром-1" (по 34 пункта) и "Полесьям" (32). "Оболонь" ушла на паузу на 13-й позиции (14 очков).

К слову, накануне "Рух" расписал ничью с "Ворсклой" на выезде.

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