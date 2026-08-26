Тайник с оружием под Берлином оборудовал украинец, его уже задержали, - СМИ

Немецкие спецслужбы разоблачили деятельность 24-летнего Вадима С., который привез оружие в подпольное хранилище под Берлином и готовил диверсии в Европе по заказу РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным следствия, в октябре 2025 года Вадим С. приехал из Польши в Берлин автобусом. Получив детальный план через смартфон, он забрал из временного хранения два пакета и перенес их в лес у озера Мюггельзее.
После закладки оружия подозреваемый передал кураторам координаты и фотографии локации, после чего вернулся в Польшу. Польская контрразведка перехватила эти данные и предупредила немецких коллег.
В тайнике правоохранители обнаружили пистолеты (в том числе копию пистолета Макарова) и боеприпасы.
Полицейские вывели оружие из строя и установили слежку, однако за оружием никто не явился из-за задержания курьера в другой стране.
В середине октября 2025 подозреваемого и его сообщника арестовали в Бухаресте. Румынские органы безопасности обвинили их в попытке подрыва и поджога в отделении "Новой Почты".
Злоумышленники пытались отправить посылки со взрывчатыми устройствами, замаскированными в наушники, а также емкостями с легковоспламеняющимся нитрометаном.
По данным разведки, к привлечению парня причастен его дядя, работающий на спецслужбы РФ.
Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ расследует дело по двум статьям:
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что обнаружение состава свидетельствует о переходе от "абстрактной" к прямой и высокой угрозе терактива в стране.
Напомним, российские спецслужбы активизировали гибридные атаки и диверсионную деятельность на территории Германии и других стран Европейского союза.
В частности, правоохранительные органы ФРГ расследуют дело о секретном складе оружия под Берлином, который агенты РФ могли использовать для подготовки покушений и актов саботажа.
Кроме того, в стране расследуют прямые атаки на украинские объекты. Ранее в аэропорту "Лейпциг/Галле" правоохранители обнаружили еще один дрон со взрывчаткой, который использовался при попытке удара по украинскому транспортному самолету Ан-124.