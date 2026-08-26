RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Тайник с оружием под Берлином оборудовал украинец, его уже задержали, - СМИ

18:50 26.08.2026 Ср
2 мин
Парень действовал по инструкциям российских спецслужб
aimg Сергей Козачук
Фото: украинец оборудовал тайник с оружием РФ в Германии (Getty Images)

Немецкие спецслужбы разоблачили деятельность 24-летнего Вадима С., который привез оружие в подпольное хранилище под Берлином и готовил диверсии в Европе по заказу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Маршрут курьера и разоблачение укрытие

По данным следствия, в октябре 2025 года Вадим С. приехал из Польши в Берлин автобусом. Получив детальный план через смартфон, он забрал из временного хранения два пакета и перенес их в лес у озера Мюггельзее.

После закладки оружия подозреваемый передал кураторам координаты и фотографии локации, после чего вернулся в Польшу. Польская контрразведка перехватила эти данные и предупредила немецких коллег.

В тайнике правоохранители обнаружили пистолеты (в том числе копию пистолета Макарова) и боеприпасы.

Полицейские вывели оружие из строя и установили слежку, однако за оружием никто не явился из-за задержания курьера в другой стране.

Попытка теракта против "Новой почты"

В середине октября 2025 подозреваемого и его сообщника арестовали в Бухаресте. Румынские органы безопасности обвинили их в попытке подрыва и поджога в отделении "Новой Почты".

Злоумышленники пытались отправить посылки со взрывчатыми устройствами, замаскированными в наушники, а также емкостями с легковоспламеняющимся нитрометаном.

По данным разведки, к привлечению парня причастен его дядя, работающий на спецслужбы РФ.

Что угрожает подозреваемому

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ расследует дело по двум статьям:

  • агентурная деятельность в пользу иностранной разведки;
  • подготовка тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что обнаружение состава свидетельствует о переходе от "абстрактной" к прямой и высокой угрозе терактива в стране.

Диверсии РФ в Германии

Напомним, российские спецслужбы активизировали гибридные атаки и диверсионную деятельность на территории Германии и других стран Европейского союза.

В частности, правоохранительные органы ФРГ расследуют дело о секретном складе оружия под Берлином, который агенты РФ могли использовать для подготовки покушений и актов саботажа.

Кроме того, в стране расследуют прямые атаки на украинские объекты. Ранее в аэропорту "Лейпциг/Галле" правоохранители обнаружили еще один дрон со взрывчаткой, который использовался при попытке удара по украинскому транспортному самолету Ан-124.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФСБУкраинаПолицейские