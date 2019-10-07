Шотландський суд не буде вводити обмеження на дії Джонсона по Brexit

Шотландський суд відхилив прохання супротивників "жорсткого" Brexit змусити премьер-міністра Бориса Джонсона спробувати відкласти вихід Великої Британії з ЄС. Про це повідомляє ВВС.

Приводом для звернення в суд бізнесмена Вінса Дейла, депутата від Шотландської національної партії Джоани Чері та адвоката Джо Моема стали заяви Джонсона, про те, що Велика Британія "у будь-якому випадку" покине ЄС 31 жовтня, пори недавно прийнятий закон.

Дейл, Черрі і Моем домагалися, щоб суд зобов'язав Джонсона написати лист до Євросоюзу з проханням про відтермінування, а також заборонив прем'єр-міністру приймати будь-які заходи для обходу закону, в тому числі просити ЄС відмовити в проханні на відстрочку.

Нагадаємо, Джонсон готовий почати судовий процес у Верховному суді з метою переконати вийти Великої Британії з Європейського союзу в цьому місяці без будь-яких угод.

РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона оперативно вступити в переговори з головою делегації Європейського союзу на переговорах по виходу Британії з складу ЄС Мішелем Барньє.