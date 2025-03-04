Шотландия считает "немыслимым" визит Трампа в Британию, если он не изменит позицию по Украине

Первый министр вспомнил спор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе в Белом доме, а также объявление американского президента о приостановлении военной помощи Киеву. Все эти шаги, по его мнению, "могут лишь повысить риск того, что Россия станет еще более дерзкой".

Поэтому, по словам Суинни, второй государственный визит Трампа в Британию сложно представить, если президент США не изменит свою позицию по Украине.

"Россия является агрессором в войне против Украины. И если США продолжат придерживаться своей нынешней позиции, то второй государственный визит президента США Трампа становится немыслимым", - отметил Суинни.

В заявлении перед парламентом Шотландии первый министр также поддержал действия премьер-министра Британии Кира Стармера по созданию "коалиции желающих" для предоставления Украине гарантий безопасности после заключения мирного соглашения.

"Здесь, в Шотландии, мы всегда будем стоять на стороне Украины", - подчеркнул Суинни.

Государственный визит Трампа в Британию

Добавим, что на встрече в Вашингтоне на прошлой неделе Стармер передал Трампу приглашение от королевской семьи на "беспрецедентный" второй государственный визит.

Однако после того, как Трамп во время ссоры в Овальном кабинете обвинил Зеленского в том, что он недостаточно благодарен за поддержку США в войне в Украине, некоторые британские политики призвали отозвать приглашение. Впрочем Стармер отверг призывы отменить предложение о государственном визите президенту США.