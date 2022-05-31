Шотландія - Україна: Петраков оцінив моральний стан збірної перед плей-офф відбору до ЧС-2022

Моральний стан футболістів національної команди України напередодні поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії вкрай непростий.
Про це заявив головний тренер збірної Олександр Петраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Керманич "синьо-жовтих" визнав, що підготувати команду до протистояння з шотландцями на фоні війни було складно. Гравці збірної постійно думають про свої родини та події на батьківщині.
"Доводилося якось жартувати, говорити їм, що в нас своя війна – на футбольному полі. Вони молодці, слухали, готувалися, тож ми підходимо до гри в бойовому настрої", – розповів Петраков.
Окрім того, головний тренер збірної назвав матч із Шотландією на цей момент найважливішим у своїй кар'єрі. Фахівець також відреагував на кадрові втрати суперника, які залишилися без оборонців Тірні та Паттерсона.
"У збірної Шотландії є ким замінити цих гравців. Як і в нас. Що б не трапилося — це національна збірна. Там добра команда, хороші виконавці, тож це не вплине на гру", – резюмував він.
Півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок поєдинку о 21:45. Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.
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