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Шотландія - Україна: Петраков оцінив моральний стан збірної перед плей-офф відбору до ЧС-2022

Фото: Олександр Петраков (ліворуч) (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Моральний стан футболістів національної команди України напередодні поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії вкрай непростий.

Про це заявив головний тренер збірної Олександр Петраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Керманич "синьо-жовтих" визнав, що підготувати команду до протистояння з шотландцями на фоні війни було складно. Гравці збірної постійно думають про свої родини та події на батьківщині.

"Доводилося якось жартувати, говорити їм, що в нас своя війна – на футбольному полі. Вони молодці, слухали, готувалися, тож ми підходимо до гри в бойовому настрої", – розповів Петраков.

Окрім того, головний тренер збірної назвав матч із Шотландією на цей момент найважливішим у своїй кар'єрі. Фахівець також відреагував на кадрові втрати суперника, які залишилися без оборонців Тірні та Паттерсона.

"У збірної Шотландії є ким замінити цих гравців. Як і в нас. Що б не трапилося — це національна збірна. Там добра команда, хороші виконавці, тож це не вплине на гру", – резюмував він.

Півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Початок поєдинку о 21:45. Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.

До слова, лондонський "Тоттенхем" оформив перший гучний перехід літнього трансферного вікна.

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