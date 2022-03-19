Шотландія та Уельс готові прийняти тисячі українських біженців

Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти 4 тисячі біженців з України в рамках програми "Homes for Ukraine". У Шотландії очікують 3 тисячі українців вже цими вихідними. Крім того, понад 10 тисяч жителів Уельсу висловили зацікавленість у розміщенні гостей з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Scotsman та BBC .

Програма "Homes for Ukraine" передбачає, що українці, які вимушено залишили країну через російське вторгнення і війну, можуть домовитися про розміщення з фізичними або юридичними особами, але Сполучене Королівство в процесі не бере участі. За схемою програми, домогосподарствам надається 350 фунтів стерлінгів на місяць для розміщення українських біженців.

Шотландія та Уельс самі ініціювали держдопомогу для українців, домовившись, що перша прийме 3 тисячі мігрантів, а друга - ще тисячу.

Перший міністр Шотландія Нікола Стерджен заявила, що в цілому 3 тисячі біженців можуть почати прибувати до них "вже цими вихідними". Вона додала, що процес залежить від згоди уряду Британії, оскільки "тільки міністерство внутрішніх справ може видавати візи".

На додаток до фінансової підтримки, яку надасть Лондон, уряд Шотландії виділяє 15 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку "негайного реагування".

Місцевій владі буде виділено трохи більш як 11 мільйонів фунтів стерлінгів з цього фінансування, з яких 2,25 мільйона фунтів стерлінгів будуть виділені на тимчасове розміщення, а ще 1,4 мільйона фунтів стерлінгів будуть виділені Шотландській раді у справах біженців для розширення їх служби інтеграції біженців.

За словами міністра Уельсу Саймона Харта, 10 236 жителів Уельсу висловили зацікавленість у розміщенні мігрантів з України та участі в програмі "Homes for Ukraine". А загалом у Великій Британії - таких 147 500 людей.

Програма дозволяє українцям, у яких немає сім'ї в Британії, отримати візу на термін до 3 років, а уряд Уельсу підтвердив, що можливість знімати кімнати за цією схемою буде "доступна для людей, які залишають Україну з 26 березня".

Дрейк додав, що українські біженці можуть користуватися послугами Transport for Wales протягом 6 місяців.