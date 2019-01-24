У Шотландії затримали колишнього першого міністра

Фото: Алекс Салмонд (flickr.com scottishgovernment)

У четвер політик повинен постати перед судом

Колишнього першого міністра Шотландії Алекса Салмонда затримали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Evening Standard.

Відповідну інформацію повідомили в прокуратурі. Зазначено, що в четвер, 24 січня, політик постане перед судом в Единбурзі.

"Ми можемо підтвердити, що 64-річний чоловік заарештований і йому пред'явлені звинувачення, звіт був відправлений окружному прокурору", - відзначили в поліції.

Так, агентство AFP із посиланням на поліцію повідомляє, що Салмонда затримали в рамках розслідування про сексуальні домагання. А за даними STV News, екс-главу Шотландії затримали 23 січня, але в даний момент він не знаходиться під вартою.

Додамо, в минулому році Салмонда звинуватили в насильницьких діях сексуального характеру відносно двох співробітників адміністрації. Інциденти сталися в 2013 році, коли Салмонд був главою уряду Шотландії, проте скарги були подані тільки в січні 2018 року. Політик заперечував звинувачення і подав до суду на кабмін. На початку січня 2019 року уряд визнав, що діяв незаконно і порушив свої власні правила.

Відзначимо, Салмонд був першим міністром Шотландії у 2007-2014 роках. Підкреслимо, зараз Салмонд веде на російському телеканалі RT політичне шоу The Alex Salmond Show.

Нагадаємо, у вересні 2014 року Салмонд заявив про відставку після програшу прихильників незалежності Шотландії на вчорашньому референдумі.

Як писало РБК-Україна, за результатами референдуму про незалежність, який пройшов 18 вересня 2014 року, 55,30% шотландців висловилися проти виходу Шотландії зі Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії. При цьому 44,70% - проголосували за незалежність Шотландії.