Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну

Найбільша канадська компанія електронної комерції Shopify Inc. тимчасово призупинила операції в Росії. Крім того, вона припинить стягувати комісію з українських продавців після вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Shopify не стягуватиме плату з наших українських продавців і партнерів, - йдеться в заяві Shopify. - Оскільки мільйони українських біженців відчайдушно потребують підтримки, ми будемо вносити кошти для надання гуманітарної допомоги через нашого партнера Flexport".
Shopify приєднується до безлічі канадських і світових компаній, включаючи Mcdonald's і Starbucks, які в останні дні закрили магазини в Росії у відповідь на агресію України.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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