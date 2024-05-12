Шольц сделал заявление об украинцах в Германии: трудоустроенным ничего не угрожает

Украинцам с видом на жительство и с официальным трудоустройством в Германии ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.

Как отметил канцлер, украинцы с работой смогут оставаться в Германии, несмотря на то, что Украина хочет вернуть граждан, проживающих за границу.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - сказал Шольц.

При этом канцлер призвал украинцев трудоустраиваться, поскольку в Германии по-прежнему наблюдается дефицит на рынке труда.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - добавил он. .