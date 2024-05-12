ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц сделал заявление об украинцах в Германии: трудоустроенным ничего не угрожает

Берлин, Воскресенье 12 мая 2024 10:51
UA EN RU
Шольц сделал заявление об украинцах в Германии: трудоустроенным ничего не угрожает Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам с видом на жительство и с официальным трудоустройством в Германии ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.

Как отметил канцлер, украинцы с работой смогут оставаться в Германии, несмотря на то, что Украина хочет вернуть граждан, проживающих за границу.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - сказал Шольц.

При этом канцлер призвал украинцев трудоустраиваться, поскольку в Германии по-прежнему наблюдается дефицит на рынке труда.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - добавил он. .

Украинские призывники за границей

Напомним, в Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 11 августа 2024 года. Кроме того, с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

На фоне этого МИД Украины ограничил предоставление некоторых консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей. Также правительство запретило делать паспорта для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределами Украины.

Детальнее о том, кто из украинцев сможет получить паспорт за рубежом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы