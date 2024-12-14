Шольц вновь отказал в поставках Украине Taurus, чтобы избежать войны между РФ и НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок дальнобойного оружия Украине. Он аргументирует это необходимостью избежать конфликта между НАТО и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
На конференции делегатов Бранденбургской СДПГ в Потсдаме Шольц подчеркнул, что пол его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным сторонником Украины. В то ж время, он по-прежнему считает, что поставка дальнобойного оружия было бы ошибкой.
"Тем не менее я по-прежнему убежден, что будет ошибкой, если дальнобойное оружие, которое мы бы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов в российской глубинке, или если мы будем поставлять оружие, способное сделать именно это", - сказал Шольц.
Он подчеркнул, что конфликт между НАТО и Россией более быть предотвращен любой ценой.
"И если никто, кроме нас, не обладает силой разума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть", - резюмировал он.
Напомним, на днях лидер немецкой оппозиции и кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что он бы дал Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом добавил, что это случилось бы лишь при одном случае - исключительно после консультаций с США.
Также мы писали, что издание Newsweek смоделировало предположительную линию фронта, если бы Россия напала на страны НАТО в Европе. СМИ указало, что РФ могла бы использовать для этого несколько фронтов и в первую очередь - Сувалкский коридор.
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