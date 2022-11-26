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Шольц заявил, что у России больше нет шансов победить Украину

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. РФ не должна добиться своих целей на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит Spiegel.

"Учитывая поддержку потерпевшей нападение Украины Германией, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", - заявил канцлер.

Он подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. Шольц добавил, что Германия делает это финансово, гуманитарно и снабжает оружием для ВСУ. Именно поэтому у РФ больше не будет шансов победить Украину.

Шольц еще раз отметил важность своей встречи с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином, на которой оба предостерегли от применения ядерного оружия. Страны G20 также заявили, что ядерное оружие не должно применяться в этой войне.

На недавнем саммите в Индонезии подавляющее большинство группы ведущих промышленно-развитых стран, несмотря на серьезные разногласия, решительно осудили войну России против Украины.

Напомним, что Шольц направил четкий сигнал России российскому диктатору Владимиру Путину на проходящем в Киеве саммите глобальной продовольственной безопасности: мы не принимаем циничную войну РФ.

Также канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может состоять в разрушении инфраструктуры.

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