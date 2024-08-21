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Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции ВСУ в Курской области

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не консультировалась с Берлином по поводу своей операции в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время Шольц считает, что операция ВСУ будет ограничена во времени и территории, а Берлин внимательно следит за дальнейшим развитием событий вокруг Курской области.

"Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи, что, безусловно, связано с ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени", - сказал Шольц. .

Он также заявил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину, несмотря на возникшие в последние дни споры.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области России началась в августе 2024 года и направлена на уменьшение российских обстрелов украинских пограничных регионов. Украинские войска взяли под контроль части территории Курской области. Это наступление имело целью не только защиту мирного населения Украины от артиллерийских обстрелов, но и создание буферной зоны на территории России.

Украинские силы создали военную комендатуру в Курской области.

Детальнее о том, чего ждать от операции Сил обороны в Курской области и как это может изменить войну - в нашем материале.

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Курская областьВойна в УкраинеОлаф Шольц