Шольц заявив про нові виклики у зв'язку з ситуацією біля кордонів України

Для безпеки в Європі незамінне трансатлантичне співробітництво.

"Що стосується України, ми стикаємося тут на даний момент з новими викликами. Непорушність кордонів-велике благо, вона не підлягає обговоренню", - заявив Шольц.

Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування в групі семи.

"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагмана - флагмана кліматично нейтрального господарювання і справедливого світу", - заявив він.

На його думку, голос Німеччини почують тільки в тому випадку, якщо вона буде "виступати в хорі з багатьма іншими" націями.