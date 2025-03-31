Шольц осудил нападки Трампа и поддержал Канаду
Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, поддержав страну в противостоянии с Дональдом Трампом после его пошлин и заявлений, что Канада должна стать новым штатом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Канада не является федеральным государством кого-либо. Канада - гордая, независимая страна. У Канады есть друзья по всему миру - и особенно много из здесь, в Германии и в Европе... Мы на вашей стороне", - сказал Шольц на церемонии.
Отметим, что Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортные авто и автозапчасти, что премьер Канады Марк Карни назвал "прямой атакой".
Премьер Канады добавил, что этот шаг является нарушением торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, известного как USMCA, которое Трамп заключил во время своего первого срока в Белом доме в качестве замены предыдущего пакта.
Выражая более широкое несогласие с политикой США, Шольц раскритиковал тарифы, которые администрация Трампа планирует ввести против Европы, заявив, что любой такой шаг вызовет ответные меры и ухудшит положение обеих сторон.
"Поэтому я говорю США: сотрудничество остается целью Европы. Но если США не оставят нам выбора, как в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как Европейский союз, отреагируем как единое целое", - резюмировал Шольц.
Напомним, на днях стало известно, что президент США Дональд Трамп призывает своих старших советников к более решительным действиям по тарифной политике, которая будет объявлена 2 апреля.
Также мы писали, что после автомобильных пошлин премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США больше не являются надежным партнером. Он добавил, что его стране придется быстро перейти к более активной торговле с другими странами.
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