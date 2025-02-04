Шольц осудил "эгоистичный" план Трампа увязать помощь Украине с доступом к ценному сырью

"Было бы очень эгоистично" использовать ресурсы страны для финансирования поддержки обороны, заявил Шольц после неформального саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, "речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию".

Это большие задачи, учитывая колоссальные разрушения. Поэтому ресурсы страны следует использовать для финансирования всего, что понадобится после войны, добавил канцлер Германии.

Предложение Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США предоставили Украине больше военной и экономической помощи, чем ее европейские союзники, и выразил намерение заключить соглашение, гарантирующее доступ к украинским редкоземельным металлам. Он считает, что такое соглашение могло бы стать условием для продолжения американской поддержки в войне с Россией.

О стратегической важности редкоземельных металлов Украины говорил президент Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" осенью прошлого года. Тогда же он предложил союзникам из США и Европы заключить соглашение об инвестировании и защите ценных металлов.