Шольц предостерег от "псевдорешений" относительно мира в Украине

Прекращение войны в Украине из-за широкомасштабного вторжения РФ должно основываться на суверенитете и территориальной целостности с уважением принципов Устава Организации Объединенных Наций, так стремление к миру не должно означать просто любой ценой прекратить боевые действия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Глава немецкого правительства отметил в ходе выступления на международной мирной встрече общины Святого Эгидио, что формула мира, представленная президентом Украины Владимиром Зеленским четко выражает это стремление к справедливому миру, поэтому ФРГ ее полностью поддерживает.

"Мы все знаем, что сегодня никто в Европе так не стремится к миру, как украинцы. Каждый день они защищают свою свободу, свою родину, свою жизнь от имперских, ослепленных историей властных фантазий властителя в Кремле", - высказался Шольц.

В этом контексте Шольц предостерег от возможных "псевдорешений, в названии которых есть только "мир", так как мир без свободы "означает угнетение, а мир без справедливости называется диктатом".

Шольц также подчеркнул, что Германия, поддерживая стремление к справедливому миру в Украине, также помогает Силам обороны с вооружением и другой помощью.

"Это решение далось нам непросто - и мы не делаем его лёгким для себя. Именно потому, что мы знаем эффективность поставляемого оружия, мы тесно координируем работу и всегда очень тщательно изучаем, что необходимо в текущей ситуации... Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется", - заявил немецкий канцлер.

Украинская формула мира

Напомним, что в прошлом году президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В ней описаны шаги для завершения войны России против Украины.

Отметим, что эту формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

Также сообщалось, что очередные переговоры в таком формате хотят организовать на уровне глав государств.