Шольц призвал украинских беженцев найти работу

Во время диалога с жителями города Тельтов Шольц отметил, что, по его мнению, многие украинцы, получающие поддержку в Германии, должны работать.

Он отметил, что число уже имеющих работу украинцев возросло до более чем 200 тысяч благодаря правительственной программе Jobturbo.

"Но было бы еще несколько сотен тысяч, если можно так выразиться. Вот почему я хотел бы, чтобы работа была проделана", - заявил канцлер.