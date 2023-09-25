Германия в следующем году вдвое сократит помощь беженцам, - Reuters

Германия планирует в следующем году вдвое сократить объем помощи, выделяемой федеральным землям на покрытие расходов по приему и интеграции беженцев. Такое решение было принято в рамках мер по сокращению бюджетных расходов на фоне растущей инфляции после нескольких лет щедрых трат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После вторжения России в Украину более 1 млн человек нашли убежище в Германии, и их поддержка ложится бременем на города и муниципалитеты страны. 16 немецких земель требуют увеличения федеральных средств на покрытие расходов на беженцев в следующем году.

В понедельник Берлин проинформировал земли о том, что в 2024 году на поддержку беженцев будет выделено максимум 1,7 млрд евро по сравнению с 3,75 млрд евро в этом году, сообщили два правительственных источника, отказавшиеся назвать свои имена в связи с конфиденциальностью встречи.

Правительство Германии не обещало, что в последующие годы оно будет выделять средства в размере 2023 года.

Представитель Министерства финансов сообщил, что состоявшаяся в понедельник встреча представителей федерального правительства и правительств земель по этим вопросам не принесла никаких результатов в преддверии запланированных на ноябрь консультаций с канцлером.

"По сути, земли отвечают за размещение беженцев и уход за ними. Федеральное правительство осознает национальный аспект", - добавил пресс-секретарь.

Правительство отменит свой вклад в расходы по уходу за украинскими беженцами и их интеграции, добавили источники.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, которые оказывают Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, разные виды артиллерии.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.