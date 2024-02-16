Шольц призвал Конгресс США как можно быстрее принять помощь Украине
Германия призывает Конгресс США как можно быстрее принять помощь Украине. Берлин подчеркнул, что не уменьшит поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Я должен четко заявить. Конечно, мы все хотим, чтобы эта война поскорее закончилась. Но, к сожалению, мы видим, Россия не готова к длительному и справедливому миру. Напротив, она дальше преследует свои цели, как Путин недавно снова нам продемонстрировал" , - сказал он.
Канцлер также отметил, что Германия направляет четкий месседж российскому диктатору Владимиру Путину о том, что поддержка Украины не ослабнет.
"Также хочу обратиться к американскому Конгрессу и просить их о принятии тех решений, которые нужны Украине сейчас, чтобы обеспечить их финансовую и военную поддержку", - подчеркнул Шольц.
Что этому предшествовало
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.
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