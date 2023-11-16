Шольц заблокирует план Эрдогана купить истребители Typhoon, - Bloomberg

По словам анонимных источников, Эрдоган, вероятно, попросит канцлера на встрече в Берлине 17 ноября снять запрет на продажу истребителей, необходимых ему для обновления устаревших военно-воздушных сил.

По предварительным данным, турецкий президент попросит не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью удвоить это количество.

Источники добавили, что Турция стремится заключить соглашение в ответ на приобретение Грецией истребителей Rafale.

Однако из-за напряженности в отношениях между странами, что по данным издания, растет по ряду вопросов, Шольц вряд ли согласится на запрос главы Турции.

Немецкие чиновники отметили, что Шольц не даст согласия из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО во главе с США и Турцией. В частности, из-за приобретения страной систем ПВО у России, ее военной кампании против курдских сил в Сирии и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Что известно об истребителе

Eurofighter Typhoon - это двухдвигательный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его конструкция позволяет значительно повысить маневровость самолета на больших углах атаки и при полете со сверхзвуковой скоростью.

Такие самолеты могут использовать бомбы Paveway IV и EGBU-16. Это высокоточное оружие имеет канал для спутникового наведения в дополнение к наведению по лазерному лучу. Он также может поражать высокоточными бомбами по несколько наземных целей за одно мероприятие.

Весной в парламенте Британии предлагали поставлять Typhoon странам НАТО, которые согласятся передать Украине свои самолеты.

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