ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден поговорив з європейськими партнерами про Україну: про що йшлося

Новость на русском →
США, Вівторок 25 січня 2022 01:50
Байден поговорив з європейськими партнерами про Україну: про що йшлося Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провів захищений відеодзвінок з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У бесіді взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Всі лідери підтвердили свою постійну стурбованість з приводу нарощування російської військової потужності біля кордонів України та висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості і розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах. Лідери також обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи підготовку до накладення на Росію масштабних наслідків і серйозних економічних витрат за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Також наголошується, що всі вони зобов'язалися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, в тому числі працювати з ЄС, НАТО і ОБСЄ та через них.

Нагадаємо, що США розглядають посилення військового контингенту в Східній Європі. Про це заявили в Білому домі.

Також повідомлялося, що США використовують літаки-розвідники, щоб оцінити ситуацію на українському кордоні. Є підозри, що Росія могла перекинути туди ядерну зброю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Європа
NEWS
Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал
Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон