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Шольц признал, что немцам недостаточно объяснили важность поддержки Украины

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии все чаще звучат вопросы о правильности поддержки Украины. Власти признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью Schweriner Volkszeitung.

Он подтвердил, что в восточной и западной частях Германии во время гражданских диалогов стали чаще спрашивать, правильный ли такой уровень поддержки Украины на самом деле.

Шольц упрекнул, что в интервью долгое время не ставили вопрос о целесообразности помощи Украины. Дискуссий не было ни в газетах, на телевидении или радио. Иначе, по его мнению, удалось бы убедить больше граждан Германии в правильности поддержки украинцев.

"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", - сказал Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использованию немецкого оружия для ударов вглубь России не изменилась.

 

Помощь Германии для Украины

Германии - одна из лидеров среди партнеров Украины по количеству оказанной помощи. Берлин передал украинской армии реактивные системы залпового огня, артиллерию, зенитки, новейшие системы ПВО и другое оружие. Однако Германия отказывает в поставках крылатых ракет Taurus.

Кроме того, Берлин поддерживает вступление Украины в ЕС, а также поддерживает санкции Европейского Союза против России и всех, кто помогает кремлевскому режиму.

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Военная помощьОлаф Шольц