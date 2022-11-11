Шольц о войне РФ против Украины: Диктаторского мира не будет

"Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров", - сказал политик.

Шольц выступил против прекращения огня на условиях России и подчеркнул, что, прежде всего, Кремль должен осознать: идея диктаторского мира ни к чему не приведет.

"Нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это сейчас мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание", - подчеркнул канцлер Германии.

Он также упомянул, как вел с Путиным переговоры в Москве незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тогда российский диктатор требовал у Шольца, чтобы в Украине не было "никаких ракет, угрожающих Москве", "Украина не вступала в НАТО", а также "статус отдельных областей на востоке Украины".

"Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего на самом деле не произошло", - добавил немецкий политик.