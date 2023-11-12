Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против "немедленного" прекращения огня в Секторе Газа на фоне международных призывов остановить попытку Израиля уничтожить ХАМАС в связи с беспрецедентным нападением террористической группировки на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе - что равносильно одному и тому же. В конечном итоге это будет означать, что Израиль оставляет ХАМАС возможность восстановить и получить новые ракеты", - заявил он, призвав вместо этого к "гуманитарной паузе".

Позиция Шольца расходится со многими арабскими странами и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен встретиться с немецким лидером в Берлине на следующей неделе.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов. Уже 27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа.

Согласно недавним данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

По словам премьер-министра Биньямин Нетаньяху, Израиль останется контролировать Сектор Газа по окончании войны.

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