Шольц высказался об участии России в саммите мира в Швейцарии

"Мы встретимся с государствами со всего мира на первом саммите мира для Украины в Швейцарии. Там состоится диалог о принципах справедливого и крепкого мира", - сказал он.

Как подчеркнул Шольц, это еще не переговоры об окончании войны, потому что для этого "Путин должен дать понять, что он готов закончить свою агрессивную военную кампанию и отвести войска".

"Однако, возможно, удастся показать путь, которым можно положить начало процессу, в котором и РФ когда-нибудь будет сидеть за столом. Когда придет время для этого, решит только Украина. Но пока Путин будет безжалостно придерживаться целей в этой войне, наш месседж будет таким - мы не ослабим нашу поддержку для Украины, мы и дальше стоим непоколебимо на стороне украинцев", - добавил канцлер Германии.

Саммит в Швейцарии

Напомним, по данным Швейцарии, для участия в саммите, который состоится на курорте недалеко от города Люцерн с 15 по 16 июня, зарегистрировались 90 государств и организаций, примерно половина из них - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Россию не пригласили, но швейцарское правительство заявило, что переговоры направлены на "совместное определение дорожной карты" того, как привлечь ее и Украину в будущий мирный процесс.

Швейцария согласилась провести саммит по поручению президента Украины Владимира Зеленского и попыталась заручиться его поддержкой среди стран, имеющих отношения с Москвой лучше, чем у ведущих западных государств.

Отсутствие РФ побудило влиятельных союзников Москвы, таких как Китай, заявить, что в мирных переговорах нет смысла, если в них не будут участвовать и Россия, и Украина. Это ослабило ожидание любого большого прорыва в Швейцарии.