Шольц исключил поставки дальнобойного оружия Украине вне зависимости от решений стран НАТО

Отмечается, что в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург), Шольц подтвердил свой отказ от поставок крылатых ракет Taurus (с дальностью действия около 500 км) на том основании, что это повлечет за собой "серьезный риск эскалации".

"Я сказал нет. И, конечно, это относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять туда с такого большого расстояния. Это (решение - ред.) остается в силе... Даже если другие страны решат по-другому", - заявил немецкий канцлер.

Radio Berg напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался и продолжает обращаться к союзникам с просьбой предоставить нашей стране оружие дальнего действия, чтобы иметь возможность атаковать российские логистические и военные аэродромы ВВС далеко да линий фронта на территории РФ.

По состоянию на сейчас, самым дальнобойным оружием, которое поставляет Германия, является ракетная установка Mars II, которая способна поражать цели на расстоянии 84 километров.

При этом, немецкое правительство разрешило использовать это оружие или самоходную гаубицу PzH 2000 ( с дальностью действия 56 километров) лишь на ограниченной территории вокруг Харькове по целям на российской земле.