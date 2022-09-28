Шольц ответил Путину на ядерный шантаж: Как и Байден, говорю - забудьте об этом

"Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.

Немецкий канцлер назвал мобилизацию Путина "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских Вооруженных сил на востоке Украины".

При этом, на вопрос журналиста, верит ли Шольц в применение российским диктатором ядерного оружия, тот ответил, что "никто не может знать это наверняка".

"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться в Россию и сказать очень ясно: забудьте об этом ", - призвал Шольц.

Также канцлер обратил внимание, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения.

"Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - сказал Шольц.

Напомним, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "серьезно относиться" к угрозам Путина ядерным оружием.

Как пишет издание Politico со ссылкой на представителя США, Москва вряд ли решится на использование стратегического ядерного оружия, но есть риск, что она прибегнет к использованию ядерного оружия ближнего действия.

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