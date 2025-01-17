ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Шольц ответил, ожидать ли сокращения помощи США Украине после инаугурации Трампа

Пятница 17 января 2025 15:11
UA EN RU
Шольц ответил, ожидать ли сокращения помощи США Украине после инаугурации Трампа Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что Соединенные Штаты Америки (США) сократят помощь Украине после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время выступления на пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что дважды разговаривал с Трампом после выборов в США и добавил, что между сторонами ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины. Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", - сказал он.

Помощь США Украине

США являются одним из ключевых союзников Украины в противостоянии российской агрессии, предоставляя масштабную военную, экономическую и гуманитарную помощь. Военная поддержка включает поставки современного вооружения, такого как системы HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, зенитные системы Patriot и боеприпасы, а также обучение украинских военных. Вашингтон также предоставляет разведывательную информацию и помогает усиливать обороноспособность Украины.

8 января Штаты объявили о финальном пакете поддержки Киеву от администрации президента США Джо Байдена. В то же время около 3,8 млрд долларов, которые были заложены Конгрессом, остаются неиспользованными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Олаф Шольц
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах