Шольц ответил, ожидать ли сокращения помощи США Украине после инаугурации Трампа

Во время выступления на пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что дважды разговаривал с Трампом после выборов в США и добавил, что между сторонами ведется "интенсивный" дипломатический диалог.

"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины. Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", - сказал он.