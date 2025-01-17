Шольц ответил, ожидать ли сокращения помощи США Украине после инаугурации Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что Соединенные Штаты Америки (США) сократят помощь Украине после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время выступления на пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что дважды разговаривал с Трампом после выборов в США и добавил, что между сторонами ведется "интенсивный" дипломатический диалог.
"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет успешным и в будущем, в том числе в вопросе поддержки Украины. Поэтому я не ожидаю, что США прекратят поддерживать Украину в ее защите", - сказал он.
Помощь США Украине
США являются одним из ключевых союзников Украины в противостоянии российской агрессии, предоставляя масштабную военную, экономическую и гуманитарную помощь. Военная поддержка включает поставки современного вооружения, такого как системы HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, зенитные системы Patriot и боеприпасы, а также обучение украинских военных. Вашингтон также предоставляет разведывательную информацию и помогает усиливать обороноспособность Украины.
8 января Штаты объявили о финальном пакете поддержки Киеву от администрации президента США Джо Байдена. В то же время около 3,8 млрд долларов, которые были заложены Конгрессом, остаются неиспользованными.
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