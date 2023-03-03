Шольц в Вашингтоне обсудит с Байденом поставки оружия и боеприпасов Украине, - Bloomberg

Это будет второй визит Шольца в Белый дом с момента вступления в должность в 2021 году.

Как отмечает издание, в то время как США и Германия уже согласовали отправку боевых танков и ракет Patriot в Украину в начале этого года, ВСУ все еще ждут большую часть этой техники и сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг сообщил журналистам, что Байден и Шольц, вероятно, обсудят свои недавние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, предстоящий саммит НАТО и отношения с Китаем. По его словам, два лидера встретятся в Овальном кабинете в течение часа, и вероятно, проведут значительную часть времени один на один.

Как отмечает Bloomberg, Украине требуется больше снарядов, в частности, для поставленных Германией танков и средств ПВО. Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского Союза, но брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс, заявил немецкий чиновник. Одним из возможных решений может быть перенос части производства в США, где больше мощностей.

Вопрос о танках осложняется тем, как было принято январское решение. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что правительство Шольца согласилось направить в Украину боевые танки Leopard 2 только при условии, что США отправят танки Abrams. Днем позже официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер возразил Салливану и заявил, что такой связи никогда не было. Еще в январе Шольц настаивал на том, что Германия будет поставлять танки только по согласованию со своими союзниками

Предложение для Украины и России, которое Пекин изложил в прошлом месяце, создает дополнительные сложности для Байдена и Шольца, полагает издание. США и их союзники по НАТО отклонили план, который закрепил бы территориальные завоевания России в Украине.

Два лидера стремятся избежать любого сценария, в котором Китай мог бы сыграть более важную роль и в конечном итоге открыто поддержать Россию, поскольку они стремятся еще больше изолировать президента Владимира Путина. Шольц предупредил Китай не вооружать Россию и выразил разочарование в связи с тем, что Пекин больше не желает присоединяться к "явному осуждению нападения России", согласованному лидерами G-20 на Бали в прошлом году.

Высокопоставленный американский чиновник процитировал комментарии Шольца как свидетельство того, что США и Германия согласны в своем подходе. Вероятно, всплывет тема потенциальной поставки Китаем оружия, но официальный представитель США отказался обсуждать, координируют ли страны возможные санкции против Пекина.

По словам немецкого чиновника, поскольку европейская экономика приспосабливается к ограничениям на российские энергоносители и другие товары, Шольц и Байден также обсудят идею создания сырьевого клуба между США, Европой и, возможно, другими демократическими странами, такими как Япония и Австралия.

По словам чиновника, европейские чиновники и руководители надеются, что такая сделка поставит их компании в такое же положение, как Мексику и Канаду, у которых есть соглашение о свободной торговле с США, когда дело доходит до доступа к масштабной программе Байдена по экологическим субсидиям.

Сообщение Байдена Шольцу будет заключаться в том, что закон США приносит пользу не только Америке, и что администрация Байдена призывает другие страны принять аналогичные меры в координации с законом США о снижении инфляции.

Шольц едет в Вашингтон без обычной пресс-делегации, и после встречи пресс-конференция не запланирована. Представитель правительства Германии сказал, что на этот раз два лидера хотят сохранить конфиденциальность своего обсуждения.