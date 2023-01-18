Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для Украины

Как пояснил Шольц, Германия и партнеры решили изменить стратегию и поддерживать Украину не только финансово, гуманитарно, но и множеством вооружения.

"США здесь, конечно, - №1, но за ними следуют Великобритания и Германия. И мы будем продолжать большую поддержку. Мы поставляем эффективную артиллерию, в частности гаубицы PzH 2000, ракетные системы MLRS, которые являются очень эффективными в этой войне и помогают Украине защитить территориальную целостность и суверенитет. И мы будем продолжать делать это", - отметил Шольц.

Канцлер напомнил о том, что Германия поставила в Украину много вооружений для противовоздушной защиты, в частности Gepard и IRIS-T. Также вместе с партнерами Берлин помог ВСУ боевыми машинами Bradley и Marder.

В то же время он отметил, что Германия не намерена действовать самостоятельно, только в координации с союзниками.

"Это наша стратегия. Мы работаем вместе с друзьями и партнерами и не намерены делать что-либо самостоятельно. Как я уже говорил, мы будем делать это столько, сколько понадобится. Но при этом мы не должны допустить, чтобы это превратилось в войну России против НАТО", - отметил Шольц.