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Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для Украины

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий канцлер Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ. В то же время, заверил в продолжении поддержки Украины со стороны Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

Как пояснил Шольц, Германия и партнеры решили изменить стратегию и поддерживать Украину не только финансово, гуманитарно, но и множеством вооружения.

"США здесь, конечно, - №1, но за ними следуют Великобритания и Германия. И мы будем продолжать большую поддержку. Мы поставляем эффективную артиллерию, в частности гаубицы PzH 2000, ракетные системы MLRS, которые являются очень эффективными в этой войне и помогают Украине защитить территориальную целостность и суверенитет. И мы будем продолжать делать это", - отметил Шольц.

Канцлер напомнил о том, что Германия поставила в Украину много вооружений для противовоздушной защиты, в частности Gepard и IRIS-T. Также вместе с партнерами Берлин помог ВСУ боевыми машинами Bradley и Marder.

В то же время он отметил, что Германия не намерена действовать самостоятельно, только в координации с союзниками.

"Это наша стратегия. Мы работаем вместе с друзьями и партнерами и не намерены делать что-либо самостоятельно. Как я уже говорил, мы будем делать это столько, сколько понадобится. Но при этом мы не должны допустить, чтобы это превратилось в войну России против НАТО", - отметил Шольц.

Напомним, РБК-Украина писалао о том, что, согласно данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, производитель оружия Rheinmetall уже в этом году может передать ВСУ в 15 танков Leopard 2, если это позволит правительство Германии.

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