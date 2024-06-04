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Шольц: удары по России немецким оружием не приведут к эскалации

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Применение Украиной немецкого оружия для поражения российской территории не приведет к эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.

"Как сказал президент Соединенных Штатов Америки (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.) - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - заявил канцлер. 

По словам Шольца, решение о снятии ограничений на применение немецкого оружия было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Более того, канцлер заверил в том, что никогда не позволил бы давление в его сторону с требованием о принятии "неправильного решения". 

Снятие ограничения на применение западного оружия 

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации союзники Украины активно помогают Киеву не только финансово или гуманитарно, но и военным вооружением. Последнее предоставлялось при условии, что оружие не будет применяться для поражения российских целей на территории страны-террориста. 

В то же время после того, как Россия начала наступление в начале мая в Харьковской области, а также усиления массированных ударов по территории страны, большинство партнеров начали пересматривать свою позицию. 

Подробнее о том, кто дал разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.

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