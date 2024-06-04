Шольц: удары по России немецким оружием не приведут к эскалации

"Как сказал президент Соединенных Штатов Америки (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.) - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - заявил канцлер.

По словам Шольца, решение о снятии ограничений на применение немецкого оружия было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Более того, канцлер заверил в том, что никогда не позволил бы давление в его сторону с требованием о принятии "неправильного решения".

Снятие ограничения на применение западного оружия

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации союзники Украины активно помогают Киеву не только финансово или гуманитарно, но и военным вооружением. Последнее предоставлялось при условии, что оружие не будет применяться для поражения российских целей на территории страны-террориста.

В то же время после того, как Россия начала наступление в начале мая в Харьковской области, а также усиления массированных ударов по территории страны, большинство партнеров начали пересматривать свою позицию.

Подробнее о том, кто дал разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.