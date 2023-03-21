Шольц сомневается, что война в Украине может быстро завершиться

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда закончится война, не сразу все нормализуется. Но мы также не должны прекращать наши усилия, чтобы довести войну до конца", - считает Шольц.

Он напомнил, что предпосылкой для установления мира является выведение Россией своих войск из Украины.

"Кордоны не раздвигаются силой", - подчеркнул Шольц как центральный принцип и настроил на долгосрочные последствия войны.

"Мы должны отдавать себе отчет, что эта ужасная захватническая война и ее последствия еще долго будут затрагивать нас, и что нам еще долго придется разбирать завалы", - отметил Шольц.

Также немецкий канцлер рассказал, что раньше часто разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.

"Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда на немецком языке, иногда с переводами. И да, Путин был вежливым человеком в этих разговорах. Мы обращались друг к другу по имени", - вспоминает Шольц.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что шансов на мир в Украине в ближайшем будущем якобы пока нет и война может затянуться на длительное время с большим количеством жертв.

Добавим, также Шольц обращался к союзникам с призывом быть готовым к длительной войне в Украине.

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