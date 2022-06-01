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Шольц став проблемою. Війна проти України підірвала авторитет Німеччини в ЄС, - Politico

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом багатьох років Німеччина була голосом й м’язами країн ЄС. Однак, позиція країни під час вторгнення Росії на територію України - підірвала її авторитет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Водночас на лідерство країни вплинули:

  • минулорічна відставка канцлера Ангели Меркель;
  • формування трипартійної правлячої коаліції в Берліні;
  • низка політичних помилок й заяв щодо Росії та війни країни-окупанта проти України.

Результатом стало те, що Берлін частково втратив вплив, а велика кількість країн прийняли рішення “йти власним шляхом”. Деякі ж почали відкрито кидати виклик франко-німецькому альянсу.

"Нам не потрібний захист Німеччини. Історія довела, що вона знаходиться не на тому боці історії", - заявив один дипломат зі Східної Європи, коментуючи м’яку політику Німеччини щодо Росії.

Інший європейський дипломат відзначив досягнення Польщі. За його словами, країна продемонструвала лідерство у протистоянні Росії, прийомі українських біженців та відмові від газу. Тим часом країни Балтії мають розумне керівництво, Болгарія - уряд, який викликає більше довіри, а Румунія - стабільна.

Однак, крах авторитету Німеччини був продемонстрований саме цього тижня, коли країни ЄС намагалися досягти угоди щодо ембарго на російську нафту й подолати опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Берлін звинуватили у тому, що він намагався отримати перевагу у виключені з ембарго для нафти, які постачала трубопроводами.

"Шольц - справжня проблема. Він просто поводиться як меркантильний німець, замість того, щоб йти на компроміс, яким була Меркель. Ніхто не замінить Меркель", - заявив один із дипломатів ЄС.

Німецький чиновник, зі свого боку, відзначив, що критика країн показує, що Німеччина нібито відіграє провідну роль у пошуку компромісів на рівні ЄС, які необхідні у цей складний час.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони "повітря-повітря" IRIS-T.

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