Шольц на саммите ЕС в феврале хочет провести отдельные дебаты по оружию для Украины, - Politico

На февральском саммите лидеры ЕС ожидают принятия пакета финансовой помощи для Украины от блока на 50 миллиардов евро.

Как рассказал изданию немецкий чиновник, Шольц намерен использовать эту возможность для проведения дополнительных дебатов по военной поддержке Украины, которую отдельные европейские страны планируют в этом году.

Накануне канцлер ФРГ выпустил с прямым предупреждением о том, что "поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, безусловно, слишком малы". В этом контексте он призвал европейских союзников "также принять меры, усилить усилия в поддержку Украины".

Также Шольц рассказал, что попросил Евросоюз составить список всей военной помощи, которую страны-члены планируют предоставить Украине в 2024 году "не позже" саммита 1 февраля.

В публикации отмечается, что план Берлина обсудить выводы этого списка с лидерами ЕС, скорее всего, усилит давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые пока оказали украинской стороне "сравнительно немного" военной помощи.

Помощь Украине от Германии

Германия является самым сильным сторонником Украины после США. Только на этот год были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

По данным Кильского института, в прошлом году Германия была вторым крупнейшим донором в оборонной помощи Украине после США с суммой 17,1 млрд евро. За ФРГ следуют Великобритания с 6,6 млрд евро и Северные и Восточные страны ЕС. Также указывается, что Франция внесла всего 0,54 миллиарда евро, Италия - 0,69 миллиарда евро, а Испания - 0,34 миллиарда евро.

Напомним, недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

Вчера, 8 января, канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны ЕС оказать Украине большую поддержку в этом году.