Шольц рассказал, что его беспокоит в заявлениях миллиардера Маска

Шольц заявил, что его не смущают нападки Маска на него и других немецких политиков. Он отметил, что социал-демократы еще с позапрошлого века привыкли, что есть богатые медиа-предприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику, и в том числе не держат свое мнение при себе.

Куда большее беспокойство у канцлера ФРГ вызывает поддержка американского миллиардера ультраправой партии "АдГ".

"Меня гораздо больше, чем подобные оскорбления, беспокоит то, что Маск агитирует за такую крайне правую партию, как "АдГ", которая проповедует сближение с путинской Россией и хочет ослабить трансатлантические отношения", – сказал Шольц.

Он также ответил и на ряд других заявлений Маска. В частности, в своей соцсети Х миллиардер назвал канцлера Германии "дураком", а президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера - "недемократическим тираном".

"Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия является сильной и стабильной демократией. Маск может говорить, что хочет. В Германии важна воля граждан, а не нестабильные заявления миллиардера из США", – подчеркнул немецкий политик.

Кроме того он добавил, что не будет приглашать Маска на встречу в свою канцелярию.

"Я не думаю о том, чтобы завоевывать расположение господина Маска. Я с радостью оставлю это другим. В социальных сетях есть много людей, которые хотят привлечь внимание кричащими лозунгами. Правило такое: не корми тролля", - резюмировал Шольц.