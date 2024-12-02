Шольц о ракетах Taurus: мы дискутируем, поставлять ли Украине отдельные системы

В Германии дискутируют, поставлять ли Украине отдельные системы, в частности, ракеты Taurus. Однако страна не ослабляет военную помощь.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
"Об отдельных системах мы дискутируем или поставлять их, или нет. Это касается как дальности, так и того, кто может запрограммировать их", - сказал Шольц.
Однако, по его словам, это не значит, что Германия ослабляет свою помощь Украине.
"Она и дальше будет очень широкой. Мы рассчитали до 2026 года, если бы мы продолжали так, мы бы оснастили шесть украинских бригад", - добавил немецкий канцлер.
Украина много месяцев просит немецкое правительство предоставить дальнобойные ракеты Taurus авиационного базирования для ударов по российским целям.
Однако канцлер Германии Олаф Шольц не меняет своей позиции по передаче Украине Taurus. Он выступает против такой помощи, поскольку это может привести к эскалации.
В частности, вчера он в очередной раз отверг поставки ракет украинским защитникам. Шольц считает, что передача Taurus стала бы "игрой в "русскую рулетку" с безопасностью Германии" .
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