Шольц о ракетах Taurus: мы дискутируем, поставлять ли Украине отдельные системы

"Об отдельных системах мы дискутируем или поставлять их, или нет. Это касается как дальности, так и того, кто может запрограммировать их", - сказал Шольц.

Однако, по его словам, это не значит, что Германия ослабляет свою помощь Украине.

"Она и дальше будет очень широкой. Мы рассчитали до 2026 года, если бы мы продолжали так, мы бы оснастили шесть украинских бригад", - добавил немецкий канцлер.