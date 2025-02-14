Шольц предлагает объявить в Германии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Бундестагу следует признать войну в Украине "чрезвычайной ситуацией" с точки зрения последствий для Германии и Европы. Учитывая последние заявления представителей администрации Трампа, этот вопрос больше нельзя откладывать.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства для прессы.

По словам Шольца, Бундестаг должен как можно быстрее принять постановление о классификации войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации "в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции".

"Следствием этого станет тот факт, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан", - отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что "речь идет о мире и безопасности нашей страны". Он убежден, что учитывая заявления представителей администрации США за последние сутки, ответ на этот вопрос больше нельзя откладывать.

Совместная оборона и безопасность

Канцлер также намерен продвигать дискуссию в ЕС о методах инвестирования в общую оборону и построение мощной европейской оборонной промышленности.

При этом Шольц напомнил, что в свое время он принял серьезные решения решительно ответить на "переломный момент", которым стало начало полномасштабной войны России против Украины.

"Сегодня мы снова оказались в таком положении. Сегодня мы должны взглянуть в реальность того, что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Неспособность действовать будет означать угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время", - пообещал глава правительства ФРГ.