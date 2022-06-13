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Шольц визнав наявність проблем при відмові від нафти і газу з РФ, - Handelsblatt

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Берлін, Понеділок 13 червня 2022 17:59
Шольц визнав наявність проблем при відмові від нафти і газу з РФ, - Handelsblatt Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (gettyimages)
Автор: Ілона Свиридова

Німецький канцлер Олаф Шольц на минулому саміті лідерів ЄС визнав наявність серйозних проблем при швидкій відмові Європи від російської нафти і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Видання з посиланням на джерела пише, що Шольц здивував інших лідерів докладною доповіддю про енергетичну дилему Німеччини.

"На попередніх зустрічах лідерів ЄС він завжди був неговіркий. Але тепер він був конкретним. Шольц запевнив, що федеральний уряд робить все можливе, щоб якомога швидше знизити залежність від російської нафти і газу. Однак це вимагає часу, є серйозні практичні проблеми", - пише газета.

Також повідомляється, що однією з таких проблем є нафтопереробний завод в Шведте (Бранденбург), який належить німецькій "Роснефти". Цей завод переробляє тільки російську нафту і постачає паливом більшу частину східної Німеччини, включаючи аеропорт Берліна.

"Поки, незважаючи на інтенсивні зусилля, федеральному уряду не вдалося забезпечити роботу НПЗ без російської нафти", - зазначає Handelsblatt.

Нагадаємо, раніше Шольц назвав єдину умову скасування санкцій проти Росії, які Євросоюз ввів за вторгнення в Україну.

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Германия Санкції проти Росії Олаф Шольц
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