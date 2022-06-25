ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц запропонував створити міжнародний кліматичний клуб

Новость на русском →
Берлін, Субота 25 червня 2022 16:46
Шольц запропонував створити міжнародний кліматичний клуб Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пропонує створити міжнародний кліматичний клуб, який працюватиме над припиненням техногенної зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст канцлера Німеччини Олафа Шольца на офіційному сайті уряду.

За його словами, війна Росії проти України призвела до того, що в Європі подорожчали продукти харчування, нафта і газ. Тому на сьогодні актуальним стало питання погоджених дій між партнерами. Шольц підкреслив, що на саміті G7 важливо обговорити припинення техногенної зміни клімату.

"Так як це те, що ми повинні зробити, відмовившись від використання викопного палива в довгостроковій перспективі. І тому одним із завдань буде, наприклад, створити кліматичний клуб, в якому країни, що бажають цього досягти, будуть працювати разом", - додав він.

Він зазначив, що такий клуб міг би працювати як формат G6, зібраний канцлером Гельмутом Шмідтом у зв'язку з нафтовою кризою в 1970-х.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" домовилися про поетапну відмову від використання вугілля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Олаф Шольц
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження