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Шольц пропонував Зеленському в Мюнхені відмовитися від НАТО. Думав запобігти війні, - WSJ

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Перед масштабною війною канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито пропонував Україні відмовитися від членства в НАТО. На його думку, це мало б запобігти нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

У Мюнхені під час зустрічі з Володимиром Зеленським 19 лютого Шольц нібито закликав його відмовитися від євроатлантичного курсу.

Це начебто мало місце в рамках ширшої домовленості між Заходом і Росією. Мовляв, пакт мали підписати президенти США і Росії, які спільно гарантували б Україні безпеку.

За даними джерел, Зеленський відповів, що Путіну не можна довіряти і вірити. Тому президент буде дотримуватися домовленостей, а більшість українців хочуть членства в НАТО.

У Німеччині після цього перейнялися ще більше. Радники канцлера вважали, що Кремль продовжить тримати війська біля кордонів України і, нарешті, почне вторгнення.

Еммануель Макрон вважав, що останній, хто може перешкодити планам Путіна-Джо Байден. Американський президент начебто погодився поговорити з Путіним особисто, проте той відмовився від саміту.

Нагадаємо, Німеччина готова забезпечити безпеку України після війни з Росією.

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