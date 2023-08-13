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Шольц объяснил промедление с решением о ракетах Taurus для Украины

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Германия, Воскресенье 13 августа 2023 17:01
Шольц объяснил промедление с решением о ракетах Taurus для Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему медлит с решением о поставках немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое работающее решение, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - сказал Шольц.

По его словам, это касается и доставки ракет Taurus.

Канцлер подтвердил сообщение о том, что рассматривается также вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет, но он не хочет, чтобы его торопили по этому вопросу.

В то же время, немецкий канцлер отверг обвинения в нерешительности. По его словам, большинство граждан считают правильным, что не по каждому требованию о поставках сразу дается ответ "да".

Ракеты Taurus для Украины

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила Германию предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако запрос был отклонен.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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