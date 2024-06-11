Шольц пообещал Украине IRIS-T, ракеты и боеприпасы

"Мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Все это в последующие месяцы и недели поедет в Украину", – сказал Шольц.

Он сообщил, что Германия отправляет больше систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов, чтобы укрепить оборону Киева от шквала российских атак на города и критически важную инфраструктуру.

"Лучший вид реконструкции – это тот, который вообще не должен происходить", – сказал Шольц.

В своем вступительном слове во вторник Шольц подчеркнул важность частного капитала в усилиях по восстановлению, заявив, что "это также должно быть экономически обоснованным".

"Те, кто примет участие на ранней стадии, развивает и расширяет свои экономические отношения с Украиной сейчас, будут в авангарде. От имени немецкой промышленности я могу сказать, что они это делают", - сказал Шольц.

Он заявил об этом делегатам, в частности, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

В своем выступлении Шольц также подтвердил поддержку возможного членства Украины в Европейском Союзе.

"За несколько месяцев после начала войны с Россией мы совместно дали Украине твердое обещание: будущее Украины - в ЕС", - сказал он, отметив, что обещание остается в силе.

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что во время Берлинской конференции будет подписан ряд деклараций о намерениях и соглашениях по поддержке восстановления.

Правительство Германии и Европейская комиссия подпишут соглашение об увеличении финансирования "Центра комплексного реагирования для Украины" до 75 миллионов евро.

В рамках этой инициативы было уплачено приобретение украинского оборудования для разминирования городов и сел, а также защиты атомных электростанций и поддержки энергоснабжения после нападений на электростанции.