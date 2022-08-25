Шольц побував у українських бійців, які навчаються у Німеччині

Так, Шольц побував на військовому полігоні Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет", - сказав Шольц.

Шольц також оглянув один з Gepard і сфотографувався поряд із ним.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні системи важкого озброєння - він назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК "IRIS-Т", який здатний "здійснювати оборону повітряного простору цілого міста".