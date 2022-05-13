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Шольц планує відновити переговори з Путіним

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести переговори з Володимиром Путіним. Останній раз німецький лідер розмовляв з главою Кремля в кінці березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, про намір відновити переговори з Путіним Шольц заявив у комітеті Бундестагу з оборони. Депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Вольфганг Хельміх повідомив, що чув слова канцлера.

"Я чітко чув, що канцлер також оголосив про нову ініціативу переговорів з Путіним", - цитує видання німецького політика.

За його словами, в ході зустрічі Шольц заявив, що до 9 травня переговори з Путіним не мали сенсу. Однак, додав канцлер, потрібно зробити нову спробу і поговорити з главою Кремля, щоб знайти вирішення конфлікту в Україні.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Шольц кілька разів телефонував з Путіним. Останній раз вони спілкувалися 30 березня.

Зазначимо, на початку квітня Шольц пояснив, навіщо він і президент Франції Еммануель Макрон телефонують з Путіним.

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Олаф ШольцВолодимир ПутінГерманияВійна в Україні