Шольц поддержал направление прибыли от российских активов на оружие для Украины

"В первую очередь их следует использовать для закупки того оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине для самозащиты", - сказал Шольц по прибытии на двухдневный саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит на шансы лидеров ЕС прийти к согласию по этому вопросу.

"Я совершенно уверен, что мы посылаем здесь очень четкий сигнал Путину... И использование непредвиденной прибыли является небольшим, но важным компонентом", - сказал Шольц.

Саммит ЕС

Напомним, лидеры Европейского Союза 21 марта обсудят план использования миллиардов евро прибыли от замороженных российских финансовых активов для покупки оружия для Украины.

Все 27 национальных лидеров блока также обсудят, как Европа может сделать больше, чтобы защитить себя и стимулировать свою военную промышленность на фоне опасений, что Россия может не остановиться на Украине, а США могут не быть таким стойким защитником Европы в будущем.

"На протяжении десятилетий Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону", - написал Шарль Мишель, президент Европейского совета, в своем приглашении на саммит.

По его словам, "теперь, когда мы столкнулись с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, настало время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на военную основу".

Использование российских активов

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС использовать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира.

По его словам, оставшиеся 10% будут переведены в бюджет ЕС с целью использования их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от активов, находящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд. евро в год.