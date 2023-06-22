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Шольц обещает Киеву гарантии безопасности, но не скорое членство в НАТО

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина должна получить долгосрочные гарантии безопасности. Но вступление в НАТО сейчас невозможно.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", - сказал Шольц в выступлении перед Бундестагом.

Он добавил, что правительство в Киеве само признало, что страна не сможет вступить в НАТО, пока продолжается война.

"Поэтому предлагаю сосредоточиться на главном приоритете (на саммите НАТО, - ред.), а именно на укреплении боевой мощи Украины", - сказал Шольц.

По его словам, Берлин и его партнеры по G7 и Европейскому Союзу работают над долгосрочными гарантиями безопасности Киеву.

"Наша цель - ... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины в процессе защиты от российской агрессии", - сказал он.

Саммит НАТО и гарантии безопасности

Страны НАТО спорят о том, что предложить Киеву на встрече лидеров альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

В то время как Киев и его ближайшие союзники в Восточной Европе призывают к конкретным шагам, чтобы приблизить Украину к членству, западные правительства, такие как США и Германия, опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает приглашения в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе с открытой датой.

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