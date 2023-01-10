Шольц назвал главное условие передачи Украине танков Leopard

С таким заявлением немецкий канцлер выступил на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ).

Он сказал, что западные союзники якобы "потратили долгое время на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу", а также по-прежнему выразил убежденность в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

"Германия не пойдет на это (передачу танков Leopard Украине - ред.) сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками", - заявил Шольц.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских военных в будущем.

Впоследствии стало известно, что у Германии нет планов по отправке танков в Украину.

При этом, как сообщалось, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

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