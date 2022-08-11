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Шольц назвав "війною Путіна" вторгнення в Україну. Кулеба різко відповів

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав події в Україні "війною Путіна". Однак населення Росії здебільшого підтримує війну та радіє кожному ракетному удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Шольц назвав вторгнення Росії в Україну - "війною Путіна"

За словами Шольца, він виступає проти заборони росіянам в'їжджати до цивілізованих країн ЄС, оскільки події в Україні, є "війною Путіна", а не звичайних громадян Росії.

На думку канцлера, каральні заходи проти росіян лише послаблять санкції проти людей з центру ухвалення рішень у Москві.

Реакція голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби

"Це війна Росії, а не лише Путіна. Не Путін, а справжні російські солдати приходять із Росії, щоб вбивати, катувати та знищувати. Росіяни здебільшого підтримують війну, радіють ракетним ударам по українських містах та вбивствах українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Шольц виступив проти ідеї загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, оскільки події в Україні, є нібито "війною Путіна".

Тим часом Естонія заборонила в'їзд в країну громадянам Росії з діючими шенгенськими візами.

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