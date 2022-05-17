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Косово приєдналося до санкцій проти Росії та Білорусі

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Косово, Вівторок 17 травня 2022 02:02
Косово приєдналося до санкцій проти Росії та Білорусі Фото: Косово ввело санкції проти Росії та Білорусі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Уряд Косова вводить санкції проти РФ у зв'язку з російською агресією в Україні. Крім того, санкції введені і проти Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kallxo.

Заступник міністра закордонних справ і діаспори Крешник Ахметі заявив, що дії Росії засуджені резолюцією Асамблеї ООН. Він повідомив, що Косово солідарно з міжнародними партнерами і запропонував уряду проголосувати за проєкт рішення про санкції.

"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на уряд і російську економіку і обмеження ресурсів Кремля під час військової агресії проти України", - заявив Ахметі.

Крім того, перший віце-прем'єр Беснік Беслімі також розповів про введення обмежувальних заходів щодо російської приватної військової групи "Вагнер".

За його словами, уряд вирішив ввести заморожування активів потрапили осіб, які попали під санкції, заборону на їх поїздки і переміщення їх активів за межі Косово.

Нагадаємо, міністри ЄС не змогли узгодити санкції проти Росії.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз готовий працювати над 7-м пакетом санкцій проти РФ.

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