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Шольц сподівається на одноголосне рішення ЄС щодо статусу кандидата для України

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Європейські лідери на саміті 23-24 червня 2022 року мають одноголосно підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю німецького канцлера Олафа Шольца для dpa.

За його словами, він з оптимізмом дивиться на саміт лідерів ЄС.

"Європа діяла в єдності через російську агресію проти України, і ми продовжимо це робити, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб прийняти спільне рішення. Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 держав-членів, і нам треба буде знайти спільний підхід, але я дуже оптимістичний в тому, що ми зможемо з цим впоратися", - додав Шольц.

Зазначимо, саміт лідерів ЄС пройде 23-24 червня.

Нагадаємо, напередодні Шольц у Києві запевнив, що Німеччина підтримуватиме надання кандидатського статусу для України.

Сьогодні Європейська комісія рекомендувала схвалити цей статус, європейські країни-скептики також підтвердили, що підтримають дане рішення.

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УкраїнаВступ в ЄСОлаф Шольц