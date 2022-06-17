Шольц сподівається на одноголосне рішення ЄС щодо статусу кандидата для України

За його словами, він з оптимізмом дивиться на саміт лідерів ЄС.

"Європа діяла в єдності через російську агресію проти України, і ми продовжимо це робити, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб прийняти спільне рішення. Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 держав-членів, і нам треба буде знайти спільний підхід, але я дуже оптимістичний в тому, що ми зможемо з цим впоратися", - додав Шольц.

Зазначимо, саміт лідерів ЄС пройде 23-24 червня.